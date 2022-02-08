Miray Daner ve Oğulcan Engin'den yeni aşk pozu

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin aşka geldi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, iki yıl birlikte olduğu Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılır ayrılmaz güzel oyuncu Miray Daner'e gönlünü kaptırmıştı.

Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner'den yeni paylaşım geldi. Daner, Instagram hesabından sevgilisi ile romantik pozunu kalp emojisi ile paylaştı.

Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor." yanıtını vermişti.