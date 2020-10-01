Miray Daner'den yeni pozlar

Bir magazin dergisi için kamera karşısına geçen Miray Daner, samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Miray Daner, MAG dergisinin ekim sayısı için objektif karşısına geçti.

“Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum.” diyen başarılı güzel, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerindeki etkisini değerlendirdi:

"BAĞIMSIZLIK ŞART"

“Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar.”

"AŞK DORUKLARDA YAŞANIR"

Günlük hayatında hep pozitif olduğunu söyleyen güzel oyuncu, yepyeni bir imajla karşımıza çıkacak Saygı dizisi hakkında da tüyolar verdi. Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner, aşk hakkında şunları söyledi:

“Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir.”



