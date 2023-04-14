Miray Daner'in doğum günü pizzası Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan ünlü oyuncu Miray Daner'in imaj danışmanı ablasının doğum gününü kutladı.

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Sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla sevenleri tarafından büyük beğeniyle takip edilen 24 yaşındaki oyuncu Miray Daner’in imaj danışmanı ablası İpek Daner 30 yaşına girdi.

Pizza istediler

Abla kardeş ilk kutlamayı arkadaşlarıyla pasta keserek yaptı. İkili hızlarını alamayıp bir de pizza söyledi. 10 dakika içinde hepsini bitirdiler.

10 kilo gitti

Vatanım Sensin dizisi sonrası imajında değişiklik yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner, Vatanım Sensin sürecinden bu yana tam 10 kilo verdi.

Medcezir dizisinde kiloları ile de dikkat çeken oyuncu, pandemi sürecinde sağlıklı beslenmeye özen göstermeye başladı. Miray Daner'in 10 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı.

Miray Daner, bu dönemde evde spora da başladı. Karbonhidrat tüketimi bırakmayan oyuncu, sağlıksız beslendiğini düşündüğü günde normal düzenine geri döndüğünü belirtti.

Estetik yok

Estetik yaptırmayan Miray Daner'in, Canan Karatay'ın diyetini uyguladığı öğrenildi. Daner, günde 2 litre su ve yoğurt ile salatalarla her türlü taze ot tüketti.

Ekmek yerine badem ve fındık tüketti. Unlu gıda ve şekerli gıdalara dokunmadı.