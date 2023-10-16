Miray Daner'in ilişki sınırları Bodrum tatilinde Ata Caner Çerçioğlu ile görüntülenen Miray Daner, açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğluyla dudak dudağa yakalanan Miray Daner Elle dergisine konuştu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unutan Miray Daner, Ata Caner Çerçioğlu’yla yeni bir ilişkiye başlamıştı.

"Sınırlarım var"

İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman aşkı değil, kendimi tercih ederim. Bu bana eskiden bencillik yapıyorum gibi hissettirirdi ama şimdi kendime duyduğum saygıdan olduğunu biliyorum" dedi.

Yeni bir aşka yelken açan genç oyuncu, "Saygı ve güven varsa mutlu olmamanız mümkün değil. Mesleğim gereği ilişkimi göz önünde yaşıyor olmak beni huzursuz ediyor" açıklamasını yaptı.