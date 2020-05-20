Miray Daner'in koronavirüs korkusu

Instagram canlı yayınına katılan oyuncu Miray Daner, annesinin rahatsızlığı nedeniyle korku dolu günler geçirdi.

Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Miray Daner, dün akşam Instagram’da düzenlenen bir canlı yayına katıldı.

"YETKİLİLERİ ARADIM"

Genç oyuncu iki hafta önce annesi Figen Dilgin’in kendisini çok korkuttuğunu söyledi. Miray Daner, “Virüsün hemen hemen bütün belirtileri hızla görülmeye başlandı. Yetkilileri aradım, sağlık çalışanları gelip annemi korona şüphesi ile hastaneye götürdü, karantinaya aldılar.

Annemin test sonucu belli oluncaya kadar gözüme uyku girmedi, yaşadıklarım kabus gibiydi. Sonuç negatif çıkınca rahat bir nefes aldım” diye konuştu.