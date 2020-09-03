Miray Daner'in yeni imajı

Ünlü oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için tarzını değiştirdi.

Vatanım Sensin dizisinde de beraber rol alan Boran Kuzum ve Miray Daner, yeni dizi için kamera karşısına geçti.

TKAİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Miray Daner dizideki rolü için imaj değiştirerek saçlarını siyaha boyatıp perçem kestirdi. Daner, yeni görüntüsüyle takipçilerini ikiye böldü.

Dizide Boran Kuzum ve Miray Daner'e Nejat İşler eşlik edecek.