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Miray Daner'in yeni imajı
Ünlü oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için tarzını değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 08:20
Vatanım Sensin dizisinde de beraber rol alan Boran Kuzum ve Miray Daner, yeni dizi için kamera karşısına geçti.
TKAİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ
Miray Daner dizideki rolü için imaj değiştirerek saçlarını siyaha boyatıp perçem kestirdi. Daner, yeni görüntüsüyle takipçilerini ikiye böldü.
Dizide Boran Kuzum ve Miray Daner'e Nejat İşler eşlik edecek.