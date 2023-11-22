Mısır'a giden Şeyma Subaşı'nın minibüs paylaşımı herkesi şaşırttı Eski eşi Mohammed Alsaloussi'nin memleketi Mısır'a giden Şeyam Subaşı paylaşımlarıyla gündem oldu.

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ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen Şeyma Subaşı, o günden beri gündemden düşmüyor. Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanan Subaşı'nın en son yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

"Özel bir neden"

Eski eşinin memleketine giden Subaşı peş peşe paylaşım yaptı. "Özel bir nedenle tekrar Mısır'a döndüm: sevdiklerimizin düğününü kutluyoruz" diyen Subaşı paylaşımında "Burada olmak harika, iyi insanlar ve pozitif hislerle çevrili!” notunu düştü.

Şeyma serviste

Özel uçaklardan inmeyen Subaşı2nın bir minibüs içinde seyahat ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Servis aracıyla arkadaşlarıyla bir yere giden Subaşı’na yorum yağdı.