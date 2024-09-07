Miss Turkey 2024 adayları belli oldu

Haber Merkezi
Miss Turkey Güzellik Yarışması finali için geri sayım başladı.
Türkiye Güzeli'nin seçileceği prestijli yarışmada, ön elemeler tamamlandı.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Elemeleri başarıyla tamamlayan 20 adayın ismi belli oldu.
Güzellikleri ve başarıyla Türkiye Güzeli olmak için mücadele edecek adayların podyuma çıkma hazırlıkları sürüyor.
11 EYLÜL 2024'TE PODYUMA ÇIKACAKLAR
Güzellik tacını almak için yarışacak adaylar, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü podyumda hünerlerini gösterecek.
İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlecek yarışmada birincinin kim olacağı şimdiden tartışma konusu oldu.
BİRBİRİNDEN GÜZEL MISS TURKEY ADAYLARI
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