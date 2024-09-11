Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen oldu Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, hem jüriyi hem de izleyicileri etkileyerek Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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Haber Merkezi

2024 Türkiye Güzeli belli oldu..

Güzellikleri ve başarılarıyla Türkiye Güzeli olmak için mücadele eden 20 aday bugün podyuma çıktı.

İstanbul Haliç'te bulunan bir otelde düzenlenen yarışmada birinci 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLDİ

Gece boyunca büyük bir heyecan ve coşku yaşanan yarışmada, İdil Bilgen'in zarafeti, özgüveni ve etkileyici duruşu dikkat çekti.

Bilgen, finaldeki performansı ve etkileyici cevaplarıyla jüri üyelerinin beğenisini topladı ve en yüksek puanı alarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

İDİL BİLGEN KİMDİR

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

YARIŞMANIN İKİNCİSİ CEMRE ÜKER OLDU

2'nciliği Cemre Üker aldı. 23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.



Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek .