Haber Merkezi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve Miss Turkey'i kazanan İdil Bilgen, gündemden düşmüyor.

Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

Göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti ve bu süre boyunca herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Bingöl'e gitmeyen Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadan açıklama yapan Bilgen, şu ifadelere yer verdi:

Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum.

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