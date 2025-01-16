Miss Turkey güzeli Şevval Şahin tatilde! Mayolu tatil pozuna beğeni yağdı

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Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Miss Turkey Şevval Şahin, her yaptığı her söylediğiyle gündem olmaya devam ediyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin, lüks tatilleriyle de konuşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Ateş ile çıktığı Paris tatilinin 34 milyon TL olduğu iddia edilmişti. 'Zannetmiyorum 34 milyonluk. Abartmayın. Öyle rakamlar olur mu lütfen. Öyle bir şey yok.' demişti.

Tatile doymayan ünlü isim şimdi de soluğu dünyaca ünlü turistik ada Phuket'te aldı. Ünlü modelin tatil paylaşımlarına ise beğeni yağdı.