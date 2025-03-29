Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı

Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen olmuştu.
İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek.
Yarışmada ikinciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti.
Ancak Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi.
Miss Turkey'nin Instagram sayfasında Üker'in mesajı paylaşıldı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;
"NE YAZIK Kİ YARIŞMAYA KATILAMAYACAĞIM"
İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerim başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim.
"ÜNVANI GERİ ALINMIŞTIR"
Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Eylül 2024 tarihinde yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır.
9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre’den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan’a teşekkür eder, başarılar dileriz.
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