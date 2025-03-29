Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı

Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen olmuştu.

İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek.

Yarışmada ikinciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti.

Ancak Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi.

Miss Turkey'nin Instagram sayfasında Üker'in mesajı paylaşıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"NE YAZIK Kİ YARIŞMAYA KATILAMAYACAĞIM"

İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerim başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim.