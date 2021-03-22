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    Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye

    Mohamed Hadid, 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 11:39
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    Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye

    Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kaldı. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı.

    "MANZARA İNANILMAZ"

    Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, "Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim." dedi.

    "ÇOCUKLARIN İSİMLERİ ARAPÇA"

    Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye, biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var.” dedi.

    Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye #1Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye #2

     

    Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye #3

    Mohamed Hadid: Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye #4

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