Mohammed Alsaloussi: Ayrılmayı ben istedim

Şeyma Subaşı ile olan ayrılığına dair ilk kez açıklamalarda bulunan Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkiyi bitiren tarafın kendisi olduğunu söyledi.

İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor.

İlişkilerini dolu dizgin geçiren genç çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı almıştı.

O dönemde düğün hazırlıkları yapan ve hamile olduğunu duyuran Subaşı, birkaç gün sonra ise Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

MOHAMMED ALSALOUSSİ İLK KEZ KONUŞTU

Subaşı'nın, Alsaloussi hakkında çıkan 'dolandırıcı' iddiaları üzerine ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

Dolandırıcı olarak anılan Alsaloussi, yaşanan gelişmeler sonrası sessizliğini bozdu.

"HER ŞEYİ ANLATMAK İSTİYORUM"

Haziran ayının sonunda Sabah Cumartesi'den Sonat Bahar'a konuşan Alsaloussi, şunları söyledi:

"Bu ay Türkiye'ye gelmeyi, Mustafa'yı görmeyi ve Bodrum'a gitmeyi planlıyorum. Ben geldiğimde umarım vakit bulabilirsin ve buluşuruz. Böylelikle kendimi ifade etme şansı bulurum. Senden ricam benimle bir araya gel, beni dinle, elimdeki tüm faturaları gör ve gerçeği ortaya çıkar. Benim tarafımı tutmanı, Şeyma'nın tarafını tutmanı istemiyorum. Gerçek ortaya çıksın. Bu nedenle seninle oturup, konuşmak ve her şeyi anlatmak istiyorum. Benim açımdan olanları dinlemeni istiyorum.

"KENDİ HALİNDE YAŞAYAN BİRİYDİM"

Bunlar benim için yeni. Kendi halinde yaşayan biriyim. Gündeme geldiğim konuya bak. Bu benim tercihim değildi ama iş ortaklarım bunu yapmam gerektiğini söyledi. Şoke olmaktan ötesi yaşadıklarım. Bu benim hayatım değil. Tanınmak, bilinmek tercihim değil.





"BUNLARIN ORTASINDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Hayatını her zaman özel yaşamış biriyim. Hayatım boyunca ortalıklarda görünüp, hayatımı anlatma ihtiyacında olmadım. Bu benim için tamamen yeni bir durum. Bunların ortasında olduğum için üzgünüm.

"'DOLANDIRICI' KELİMESİ BENİ İNCİTTİ"

Hakkımda birçok eleştiri ve yorum yapıldı medyada. Hayatımda hiç hayal edemeyeceğim söylentilerin içinde yer aldım. Ve tüm bunları arkadaşlarım aracılığyla öğrendim çünkü Türkçe bilmiyorum, hepsi bana tercüme edildi. Benim hakkımda dolandırıcı dediler ve bu beni incitti.





"KREDİ KARTI VE HARCAMALARI ORTADA"

Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin. Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, "Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok.

"İLİŞKİYİ BİTİREN BENDİM"

Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim.





"HER DETAYI YAYINLADI, İNSANLARA GÖSTERDİ"

Dürüst olmam gerekirse, ben bu kızı gerçekten sevdim, başka türlü ona yaptıklarımı yapmazdım. Ona iyi bir hayat verebilmek için elimden geleni yaptım. Ama o her detayı yayınladı, insanlara gösterdi, ortada yaşadı. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Geçtiğimiz dört beş ay boyunca Instagram'a koyduğu hayat, Şeyma ve Melisa için gayet güzel bir hayattı. Onun bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu nedenle medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılanları okumak acı veriyor. Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor.

"ARAMIZDAKİ SAYGI BİTMİŞTİ"

Şeyma'yı neden bıraktığım sorusunun cevabı uzun ve kolay verilebilecek bir cevap değil. Şeyma'yı sevdim. Hala seviyorum. İlişkimiz birçok ayrı şeyden ötürü bitti. Bunlardan biri aramızdaki saygının bitmiş olmasıydı.





"FARKLI BİR HAYAT TARZINDAN HOŞLANIYOR"

Bir başka şey de şu, benim annem Kasım ayında öldü. Şeyma'yla annem ölmeden kısa bir süre önce tanışmıştım. Aralık ayında onunla yakınlaştım. İçimde büyük bir boşluk vardı çünkü anneme çok yakındım. Onunla tanıştığımda, bana karşı çok iyiydi, Melisa harika bir çocuk. Ben içimdeki boşluğu, aile hissini onlarla tamamladım. Zaman geçince fark ettim ki, Şeyma ve benim aramdaki şey uyumlu değil. O benim hoşlanmadığım farklı bir hayat tarzından hoşlanıyor. İkimizin hayat tarzı farklı.

"YAPTIĞI YANLIŞLARI KABUL ETMİYOR"

O iyi biri, kalbi çok iyi. Ama Türkiye'deki birçok insan size karşı olduğunda, deriniz kalınlaşır ve hislerinizi göstermeniz zorlaşır. Bazen, yaptığı yanlışları kabul etmekte zorluk çekiyor."

Öte yandan, Alsaloussi ile Subaşı geçtiğimiz günlerde barışarak yeniden bir araya geldi. Subaşı, sevgilisiyle birlikte olan fotoğraflarını Instagram hesabına yeniden yükledi.