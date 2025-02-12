Moskova'dan Suudi Arabistan'a geçti! Burak Özçivit'in yanına oturmaK 1 milyon dolar

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Sadece Türkiye'de değil rol aldığı yapımlar yurt dışında da yayınlanmaya başladıktan sonra dünyaca ünlü ismin haline gelen Burak Özçivit, büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

YENİ ROTA

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da da dizileri yoğun ilgi gören yakışıklı oyuncu ile ilgili bir iddia magazin gündeminde çok konuşuldu.

Suudi Arabistan'da bir mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, yoğun ilgiyle karşılaştı.

1 MİLYON DOLAR

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın haberine göre, Suudi Arabistan'a giden oyuncuya yanına oturulması için 1 milyon dolar ödendi. Özçivit, çok konuşulan iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.