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Motorcu oldu! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan gündem olan yeni kareler

Motorcu oldu! Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan gündem olan yeni kareler Son dönemin dikkat çeken youncularından Mina Demirtaş, şimdi de motosiklet üzerinde verdiği pozlarla gündem oldu.