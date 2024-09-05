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Mourinho, Acun ılıcalı'nın düğününe gitti! Mekan çıkışı sözleri olay oldu

Mourinho, Acun ılıcalı'nın düğününe gitti! Mekan çıkışı sözleri olay oldu Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho çiçekçilere "Param yok" deyince sosyal medyada gündem oldu.