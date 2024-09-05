Mourinho, Acun ılıcalı'nın düğününe gitti! Mekan çıkışı sözleri olay oldu

Haber Merkezi
Yıllardır birlikte olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dün evlendi.
4. evliliği olan Acun Ilıcalı'nın düğününe ünlü isimler akın etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho da düğüne gitti.
Ünlü teknik adamın, düğün çıkışında kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa söyledikleri şaşırttı.
"PARAM YOK"
'Çocuğun çiçek alır mısın?' sözlerine Jose Mourinho'dan 'Param yok' yanıtı geldi. Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış