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Uzun yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul'da konser verdi.

"YÜRÜYORUM"

Harbiye'deki sahnesinde yıllar sonra ilk kez yardımsız yürüyen Serdar Ortaç, "Eskiden yardım almadan bir adım atamıyordum, şimdi sahnede özgürüm." dedi.

Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebildiğini göstermek için özellikle sahneye adım adım ilerleyen sanatçı, seyircilerden dakikalarca süren alkış aldı.

Sahne öncesi röportaj veren Ortaç, özel yaşamında da büyük değişimlere gittiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Yeni bir sayfa açtım. Vücuduma, ruhuma iyi gelen ne varsa onu yapmaya karar verdim."Ekonomik durumuyla ilgili de Serdar Ortaç, ''Zenginlerin hepsi mutlu, Almanya'da da mutsuz insan dolu. Mutlu olmak için zengin olmak lazım. Para şu an her şey. Borçlarım olmasa yatarım evde, ayağımın sağlığına bakarım. Öleceğim abi.'' diye konuştu.