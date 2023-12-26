Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisini görenler şaşırdı! Berk Cankat'la aşk yaşıyor Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Sinem Ünsal, oyunculuğu kadar güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiren ünlü isimlerden.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.

Oyuncu aşıklar

Sevgilisi ile yeni yıl kutlamasına katılan Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

El ele poz

Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın el ele pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.