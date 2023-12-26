Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisini görenler şaşırdı! Berk Cankat'la aşk yaşıyor

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Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Sinem Ünsal, oyunculuğu kadar güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiren ünlü isimlerden.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.
Oyuncu aşıklar
Sevgilisi ile yeni yıl kutlamasına katılan Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.
El ele poz
Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın el ele pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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