Mucize filminin Mizgin'i oyuncu Seda Tosun boşandığını duyurdu: Nikah cüzdanını yırttı 'Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Bozo lakaplı sosyal medya fenomeni Taner Ataş'tan boşandı.

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ensonhaber.com

'Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirmişti.

"Artık hatalarına katlanamıyorum."

Kısa süre önce doğum yapan Tosun, evliliğinde mutlu değildi. Tosun geçtiğimiz günlerde "Evliliğimi sonlandırıyorum.

Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Aylardır ayrılmak için uğraşan oyuncu, boşandı.

"Ben başardım!"

Boşanmayı nikah cüzdanını yırtarak duyuran oyuncu, "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" dedi.