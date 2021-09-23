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    Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Ünlü sunucu Müge Anlı'nın son paylaşımı büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:05
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    Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Reyting rekorları kıran başarılı sunucu Müge Anlı, saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.

    "ANNEM SAÇIMI GÖRÜNCE.."

    İki fotoğrafı birleştirip sosyal medyada paylaşan ünlü sunucu altına, 'Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı.' notunu düştü.

    Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

    Müge Anlı çocukluk fotoğrafını paylaştı #1

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