Müge Anlı'daki istismar olayında yeni gelişme: 11 kıza daha tecavüz etti Yanında yaşadığı 3 kıza cinsel istismarda bulunan ve gözaltına alınan şahıs ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye başladı.

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ensonhaber.com

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kaçan kızlarını aradığını söyledi.

Ancak ortaya çıkan gerçekler, tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğrattı.

Selahattin Yalnız'ın, evden kaçan 2 kızın yanı sıra Fitnat Ertekin’in yanlarında yaşayan diğer kızına da yıllardır cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, yayını izledikten sonra üvey baba Selahattin'i tutuklayarak emniyete götürdü. Müge Anlı, bugünkü yayında hafta sonu yaşananları anlattı.

Anne Fitnat ve üvey baba Selahattin'in 5 saat boyunca savcıya ifade verdikleri öğrenildi. Gece yarısından sonra biten ifadelerde anne, istismarı gördüğünü ancak konuşmadığını itiraf etti.

Selahattin ise istismarı reddetti, videolara ise "Bana ilaç verdiler" demeye devam etti. Sonunda Selahattin, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne serbest, Gizem koruma altında

Anne ise suça iştirakten suçlu bulundu ancak serbest bırakıldı. Yanlarında tuttukları engeli olan istismara uğrayan ancak farkında olmayan Gizem ise koruma altına alındı.

11 çocuğa daha tecavüz ettiği ortaya çıktı

Selahattin ile ilgili Müge Anlı, araştırmaları sonucunda ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Anlı, Selahattin'in Avustralya'ya gittiğini ve 11 tane çocuğu olduğunu açıkladı.

Selahattin'in dayısı, yayına bağlanıp olanları şöyle anlattı: