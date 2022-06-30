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    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğün açıklaması

    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarının neden paylaşılmadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 07:23
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    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğün açıklaması

    Yaptığı programlarla izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı geçen hafta canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.

    Fotoğraf açıklaması

    Ünlü çift açıklamanın ardından hafta sonu sade bir törenle evlendi. Ancak büyük bir merakla beklenen düğün fotoğrafları yerine çiftten bir açıklama geldi.

    Önce sahte hesaplar kapatılacak

    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.

    Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaşımında sahte hesapların olduğunu kapatıldıktan sonra düğün karelerinin paylaşılacağını duyurdu.

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ndan düğün açıklaması #1

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ndan düğün açıklaması #2


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