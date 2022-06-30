- Haberler
- Magazin Haberleri
- Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğün açıklaması
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan düğün açıklaması
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarının neden paylaşılmadığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2022 - 07:23
Yaptığı programlarla izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı geçen hafta canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.
Fotoğraf açıklaması
Ünlü çift açıklamanın ardından hafta sonu sade bir törenle evlendi. Ancak büyük bir merakla beklenen düğün fotoğrafları yerine çiftten bir açıklama geldi.
Önce sahte hesaplar kapatılacak
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.
Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaşımında sahte hesapların olduğunu kapatıldıktan sonra düğün karelerinin paylaşılacağını duyurdu.