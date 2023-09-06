Müge Anlı’nın kızı Lidya orata çıktı Başarılı kariyeri ve özel hayati ile ilgi odağı olan Müge Anlı’nın kızı Lidya’nın bir yarışmaya katıldı. Lidya'nın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com Faili meçhul cinayetler, kayıpların gizemini aydınlatan ve birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettirirken başarılı sunucu Müge Anlı, yine gündem oldu. 2002'li Lidya Ünlü ismin kızı Lidya’nın bir yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı. 2002 doğumlu Lidya Müge Akdağ isimli bir kızı bulunan Müge Anlı yıllardır kızını sır gibi saklıyordu. Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Lidya, okul arkadaşlarıyla birlikte Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldı. "Annesinin kopyası" Müge Anlı’nın gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya sosyal medyada olay oldu. "Annesinin gençlik hali" Lidya Akdağ'ı görenler "Annesinin kopyası", "Annesinin gençlik hali", "Estetik harikası diyelim" yorumlarında bulundu. Anlı ve Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşanmıştı.

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