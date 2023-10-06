Müge Boz, eski fotoğrafını yayınladı Oyuncu Müge Boz, yapay zekaya tepki göstererek kardeşiyle seneler önce çekilen fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Müge Boz, kardeşi Merve Boz ile 90'lı yıllarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Şu aralar ünlüler arasında popüler olan yeni çıkan telefon uygulaması hızla yayıldı. 90'lı yıllara ışınlan ünlü isimler renkli karelerini sevenleriyle paylaştı.

Uygulama değil gerçek

Müge Boz 90'lı yıllar modasına uygulamayla değil de yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşarak katıldı.

Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımın altına şu notu düştü: "90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü, ve dualar ettiğimi hatırlıyorum."