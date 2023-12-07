Müge Boz gece yarısı sosyal medyada içini döktü: "Annelik zor" Bir çocuk annesi oyuncu Müge Boz, sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

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Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Müge Boz, 4 yaşındaki kızı Vina'nın geceleri uyumamasından şikayetçi oldu.

Çocuğunun yatmamak için sürekli ağladığını belirten ünlü oyuncu, içini gece yarısı sosyal medyaya döktü.

"Sanki boğazlıyorlar"

Sosyal medyadan kızı Vina'yı anlatan Boz, "Bu annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tam 2 saat 15 dakika ağladı. Ama ne ağlamak! Sanki boğazlıyorlar." dedi.

Boz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hıçkırarak ağladım"

"Sinirlerim öyle bozuldu ki, evden çıkıp arabayla dolaştım. Deliler gibi bağırdım. Ben de hıçkırarak ağladım.

"Tükendim"

Tükendim ki ne tükendim. Eşim Caner uyuyor gayet! Neden hep anneler en çok etkileniyor? İnsan bir yerde patlıyor işte! İçimi dökmeseydim ortadan çat diye çatlayacaktım."