Müge Boz: İki çocuk daha istiyorum

2019 yılında kızı Vina'yı kucağına alan Müge Boz, 3 çocuk annesi olmak istediğini söyledi.

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, Haziran 2019’da İspanya Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan oyuncu, aynı yılın kasım ayında kızı Vina’yı doğurmuştu.

"CANER DE İSTİYOR"

Vina’nın yalnız büyümesini istemediğini söyleyen Müge Boz, “Caner de benim gibi düşünüyor. Kızımıza kardeş şart. İkinci çocuğa artık hazırız. Hatta benim gönlümde üç çocuk annesi olmak var. Zamanını bilemem ama. Kısmet nasip. Kalabalık aileler güzeldir.” diye konuştu.