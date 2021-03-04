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    Müge Boz: İkinciyi düşünüyoruz

    Bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Müge Boz'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 07:14
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    Müge Boz: İkinciyi düşünüyoruz

    Akıncı dizisinin güzel oyuncusu Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve küçük kızı Vina ile yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı.

    Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğu şeklinde çıkan haberlere yanıt verdi.

    "İKİNCİYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

    Bir çocuk daha yapma planının olduğunu söyleyen Boz, "İkinciyi düşünüyoruz ama şu an bebek beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

    Müge Boz: İkinciyi düşünüyoruz #1

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