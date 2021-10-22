Müge Boz, kızıyla spor yaptı

Bütün yazı tatil yaparak geçiren Müge Boz, aldığı kiloları vermek için spora başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Müge Boz'dan yeni bir paylaşım geldi.

Basketbolcu Caner Erdeniz'le mutlu bir evliliği olan oyuncu, tatil boyunca aldığı birkaç kilodan kurtulmak için spora başladı.

VİNA İLE SPOR

Antrenmanlarda güzel oyuncuya; iki yaşındaki minik kızı Vina da eşlik etti. Müge Boz, bu keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Instagram'da yaklaşık 900 bin takipçisi olan Müge Boz'un Vina eşliğinde spor yaptığı anlara binlerce beğeni ve yorum geldi.

"2 DEĞİL 3 ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerle sohbet etmişti. Boz, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna da yanıt vermişti. Müge Boz, "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık" ifadelerini kullanmıştı.