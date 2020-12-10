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    Müge Boz ve Pelin Akil kızları buluşturdu

    Ünlü oyuncular Pelin Akil ile Müge Boz çocuklarını bir araya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 07:35
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    Müge Boz ve Pelin Akil kızları buluşturdu

    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın 'Bahar'ı Pelin Akil ile meslektaşı Müge Boz, dün yavrularını bir araya getirdi.

    Pelin Akil ikiz bebekleriyle Müge Boz da, kızıyla birlikte at çiftliğine gitti. Bebeklerini atlarla tanıştırarak keyifli bir geçiren iki ünlü anne de yaptıkları paylaşımlarla renkli karelere imza attı.

    "PAMUK ŞEKERLER"

    İkiz annesi olan Akil, bu eğlenceli karelerine "Pamuk şekerler" notunu ekledi.

    Müge Boz ve Pelin Akil kızları buluşturdu #1

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