Müge Boz'dan çalışan anne fotoğrafı

Doğumdan sonra işe kariyerine ara veren Müge Boz, setlere bebeğiyle geri döndü.

Oyuncu Müge Boz bir çekim için makyajı yapılırken kucağına kızı Vina’yı alıp poz verdi.

"HER YERDE BENİMLE"

Setten bir kare yayınlayan Boz, “Çalışan anne fotoğrafımız olmasın mı? Minnoşun her yerde benimle olmasını seviyorum. Böylece hem çalışıyorum, hem onunla da vakit geçiriyorum” notuyla paylaştı.

Bu pozu ilk kez Gisele Bündchen 2013’te vermiş, Tuba Ünsal, Hazal Kaya ve Belçim Bilgin de takipçisi olmuştu.