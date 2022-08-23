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    Müge Boz'dan hamilelik açıklaması

    İkinci kez anne olmaya hazırlandığı iddia edilen oyuncu Müge Boz'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 06:41
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    Müge Boz'dan hamilelik açıklaması

    Ünlü oyuncu Müge Boz, 2019 senesinde hayatını Caner Erdeniz ile birleştirmiş ve çift daha sonra Vina isimli bebeklerine kavuşmuştu.

    Şimdilerde setlerden uzak olan Müge Boz’un iki buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi.

    Çıkan iddiaların ardından Müge Boz, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

    "Hamile değilim"

    Müge Bozşu ifadeleri kullandı:

    “Arkadaşlar şu an hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz”

    Müge Boz dan hamilelik açıklaması #1


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