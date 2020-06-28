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    Müge Boz'dan kilo yorumu

    Kızı Vina ile tatilden fotoğraf paylaşan Müge Boz, "Hala veremediğim 5-6 kiloya değil de Vina'ya odaklanalım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 15:15
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    Müge Boz'dan kilo yorumu #1

    Oyuncu ve sunucu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.

    Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, özellikle kızı Vina’nın bol bol fotoğraflarını paylaşıyor.

    Tatilden kareleri de sevenlerinin beğenisine sunan Boz’un kırmızı mayolu paylaşımı dikkat çekti.

    “BANA DEĞİL, VİNA’YA BAKIN”

    Kızı Vina’nın da yer aldığı paylaşımın altına Müge Boz, kilo veremediğini söyleyen takipçilerine seslendi.

    Boz, “Hala veremediğim 5-6 kiloya değil de; arkadaki pufiş bulutlara, suyun maviş rengine Vina’ya falan odaklanalım lütfen. Beni anlayan tüm annelere kucak dolusu sevgiler.” dedi.

    Müge Boz'dan kilo yorumu #2

    Müge Boz'dan kilo yorumu #3

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