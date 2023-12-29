Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı ekrana veda etti Ekranların en uzun soluklu magazin programı olan 2. Sayfa yayından kaldırıldı.

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ensonhaber.com

Haftaiçi hergün TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programından kötü haber geldi.

Program, uzun süredir Müge ve Gülşen ikilisinin sunumuyla gerçekleşiyordu.

18 yıldır partneri Müge Dağıstanlı Erdoğan ile programın sunuculuğunu üstlenen Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti.

Birlikte son program

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıktı. Salt gidince programda değişti .

Müge Dağıstanlı, yeni yılda 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

Gülşen Yüksel, izleyiciye yeni yıl dilekleri ile veda etti:

"Dostluğumuz ölene kadar"

"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz.

2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek.

"Hoşçakalın...."

Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...."