Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, 4 milyon TL karşılığında Riyadlı ailenin yemeğine katıldı

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Dünyaca ünlü fenomen Türk dizisi "Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır ekranlarda olmasa da ününden bir şey kaybetmedi.
Her yaptığı, her giydiği ve her söylediği olay olan Uzerli hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle ön planda olan Meryem Uzerli, iddiaya göre Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldı.
Yemek 4 milyon TL
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, oyuncu bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı. Uzerli, oradan Özbekistan'a geçti.
Meryem Uzerli'nin 'Hürrem' rolü çok beğenildi. Muhteşem Yüzyıl dizisi halen dünyanın 55 ülkesinde gösteriliyor.
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