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Haber Merkezi

Melis Mutluç, bir dönemin en sevilen çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer edindi. Yol Arkadaşım adlı diziyle oyunculuk kariyerine adım atan Mutluç, geniş bir izleyici kitlesi tarafından da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan rolüyle tanındı.

Mutluç, her iki dizisindeki performanslarıyla Türk televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiş, küçük yaşta büyük bir popülerlik kazanmıştı. Özellikle Mihrimah Sultan karakteriyle hafızalara kazınan isim ortaokul yıllarında oyunculuk hayatına son verdi. Oyuncu "Sınava çalışırken bıraktım oyunculuğu" dedi.

Gözlerden uzak olmaya karar veren genç isim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ortaya çıktı. Oktay Kaynarca'nın konuğu olan Melis Mutluç 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.

Mutluç, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayan Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor.