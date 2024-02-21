Müjdat Gezen'in Yılmaz Erdoğan açıklaması gündem oldu! "Seni mahvedecektik" İnci Taneleri dizisini izlediğini söyleyen usta sanatçı Müjdat Gezen, Yılmaz Erdoğan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolde olduğu İnci Taneleri dizisi, her bölümüyle olay oluyor.

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi hakkında bir yorum da Müjdat Gezen'den geldi.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Müjdat Gezen, İnci Taneleri dizisi ve Yılmaz Erdoğan hakkında şunları söyledi:

"Ellerine kollarına sağlık"

"Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir. Şu Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım, ellerine kollarına sağlık.

"İyi ki almamışız"

Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti. İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık.

Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı."