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    Müjde Ar: Kardeşime Bodrum iyi geldi

    Koronavirüs salgınınından dolayı Bodrum'a yerleşen Müjde Ar, kardeşini de yanına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 08:24
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    Müjde Ar: Kardeşime Bodrum iyi geldi #1

    Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar, Bodrum’da eşi Ercan Karakaş ve kardeşi Mehtap Ar’la tatil yapıyor.

    "YANIMA ALDIM"

    Kardeşi Mehtap Ar’ın akciğer kanseri tedavisinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, “"Onu bu ay yanıma aldım. Burada hep birlikte günlerimizi geçiriyoruz. Bodrum'un havası, denizi iyi geldi.

    Bu hastalıkla mücadele de en önemli şey moral. Her gün onu denize götürüp suya sokuyorum, jimnastik hareketleri yaptırıyorum. Burada da mesafeyi koruyup tüm önlemlere dikkat ediyoruz." dedi.

    Müjde Ar: Kardeşime Bodrum iyi geldi #2

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