Müjde Ar: Kardeşime Bodrum iyi geldi

Koronavirüs salgınınından dolayı Bodrum'a yerleşen Müjde Ar, kardeşini de yanına aldı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar, Bodrum’da eşi Ercan Karakaş ve kardeşi Mehtap Ar’la tatil yapıyor.

"YANIMA ALDIM"

Kardeşi Mehtap Ar’ın akciğer kanseri tedavisinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, “"Onu bu ay yanıma aldım. Burada hep birlikte günlerimizi geçiriyoruz. Bodrum'un havası, denizi iyi geldi.

Bu hastalıkla mücadele de en önemli şey moral. Her gün onu denize götürüp suya sokuyorum, jimnastik hareketleri yaptırıyorum. Burada da mesafeyi koruyup tüm önlemlere dikkat ediyoruz." dedi.