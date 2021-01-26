Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar yoğun bakımda

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, yoğun bakıma alındı.

2,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı.

Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgi olarak yaptığı açıklamada; "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık, 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

"SEZEN AKSU DA BURADAYDI"

Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz.

"SÜREKLİ UYKU HALİNDE"

Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama koronavirüs nedeniyle almıyorlar." dedi.

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti:

"BEN ÖNEMLİ DEĞİLİM"

"Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda.

"HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"

Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz."