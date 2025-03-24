Müjde Evrim Alasya'dan İmamoğlu için boykot çağrısı: Alkol almayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında beklenen karar geçtiğimiz gün açıklandı.

Günlerdir kamuoyunun yakından takip ettiği dava sonucunda, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili de karar verildi.

İMAMOĞLU DAHİL 51 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Ayrıca, 41 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

MUHALİF ÜNLÜLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, kararı hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoran muhalif çevrelerden boykot çağrıları geliyor.

Oyuncu Müjde Evrim Alasya, sosyal medyadan yaptığı "boykot" .ağrısında şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanması, yalnızca bir kişiye değil, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir. Bu adaletsizliğe karşı durmanın pek çok yolu var. Elimizdeki en barışçıl ve en etkili yöntemlerinden biri boykot.



Tüketim azaldığında vergi gelirleri düşer, halka sırtını dönmüş iktidarın tek dayanağı sermaye sarsılır. Kararlı bir boykot, devlet mekanizmalarını doğrudan etkileme gücüne sahiptir.



NASIL YAPACAĞIZ



Sadece nakit para kullanacağız.



Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı satın alacağız.



Yüksek vergi alınan ürünleri (alkol, sigara) almayacağız.



İktidarı destekleyen markaları ifşa edeceğiz.



Çevremizdeki küçük üretici ve esnafı tercih edeceğiz.



Boykotu yaygınlaştıracak ve büyüteceğiz.