Müjde Uzman mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı! Güzel oyuncuya yorum yağdı Geçtiğimiz aylarda ismi şarkıcı Sinan Akçıl ile anılan Müjde Uzman, süper mini elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanıyor. Uzman, son olarak mini elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

İddialı ve cesur seçimleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, ışıltılı süper mini elbisesiyle poz verdi. Uzman, saçı ve makyajıyla da takipçilerinden tam not aldı.

Sinan Akçıl olayı da bitti

Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yapınca ikilinin yeniden beraber olduğu iddia edilmişti.

Sinan Akçıl, Müjde Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti. Fakat ikilinin tekrar birliktelik denemesi kısa sürdü. Uzman ve Akçıl birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildi.