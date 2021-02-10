Müjde Uzman ölümden korkuyor

Güzel oyuncu Müjde Uzman, yaşlanmaktan değil ölmekten korktuğunu söyledi.

Bir süredir ekrandan uzak olan Müjde Uzman, pandemi döneminde sağlıklı beslenmeyle beraber sporunu da yapıyor.

"KORKUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen güzel oyuncu, “Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna çarpıcı yanıt verdi.

36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman, “Evet korkuyorum. Ama öyle güzellikle alakalı değil benim ki. Aslında ölüm korkusu bu. İnsanın çürüyüp bitip tükenmesini düşünmek ürkütücü geliyor.” diye konuştu.

"AKIL SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN"

Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaşmıştı. Uzman, altına ise şu notu düşmüştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir."



