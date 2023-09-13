Müjde Uzman, Sinan Akçıl'a geri döndü

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Özellikle Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev karakteriyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan Müjde Uzman, uzun süredir kariyeri dışında gündem olmuyordu.
Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev karakteriyle adeta fırtınalar estiren oyuncu Müjde Uzman, son olarak Oğuzhan Uğur'la beraberdi. İkilinin ayrıl barış ilişkisi son bulurken Müjde Uzman, eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl’ın evinden paylaşım yaptı.
"Aşk yeniden mi?"
Sinan Akçıl'ın evini tanıyanlar takipçileri, "Aşk yeniden mi?" diye sordu.