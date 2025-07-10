Müjde Uzman sokak kedilerini beslediği için CİMER’e şikayet edildi

Oyuncu Müjde Uzman, evinin bahçesinde sokak kedilerini besledi.

Uzman'ın bu eylemi komşuları tarafından rahatsız edici bulundu.

Kimliği belirsiz birkaç kişi, oyuncuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti.

Ünlü oyuncu, yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"HAYATIMDA BİR İLK"

“Hayatımda ilk defa CİMER’e şikayet edildim” diyen Uzman, özel mülkü olan kapalı bahçesinde hayvanları beslediğini belirterek, “Tertemiz, kontrollü bir alanda besleme yapıyorum. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Neymiş; kediler komşu bahçelere pisliyormuş. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü!” ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİK, GÜÇSÜZLÜK, KORKAKLIK"

Komşularını sorumluluk almamak ve yüzleşmekten kaçınmakla eleştiren Uzman, şunları söyledi:

“Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi, köpek, kuşun kakasını kontrol etmeyi hayal ediyorsun! Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular ya da basitçe temizlemek yerine, en yakın komşunu suçlayıp şikayet ediyorsun. İşsizlik, güçsüzlük, korkaklık. Benimle yüz yüze de konuşmuyorlar. Üstelik fotoğraf çekip göndermişler. Bahçem tertemiz, her gün temizliyorum.”

"NE YAPSAYDIM"

Kendi sorumluluk alanının dışındaki sokakları da temizlediğini belirten Müjde Uzman, “Sokakta, benim olmayan yerde çöp, kaka görünce de topluyorum. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup rastgele birini mi suçlasaydım?” dedi.

Gelen ekiplerin kibar davrandığını söyleyen Uzman, veterinerin de kendisine destek verdiğini ve “Ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum” dediğini aktardı. Şikayet eden kişinin evinin uzun süre boş kaldığını belirten Uzman, kedilerin bu alanı tuvalet gibi görmesinin olası olduğunu dile getirdi.

"KAKASI BENİM SUÇUM DEĞİL"

Ünlü oyuncu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez. Ortalık yere yapmaz. İnsan gibi konuşmadan, çözüm aramadan çocuk gibi şikayet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmaz. Diğer komşum geldi, desteğini iletti. ‘Ben de aynı şeyi yaşıyorum, bahçedeyiz, normal’ dedi. Dışarıda beslesek kapları atıyorlar, ona da laf eden var. En azından kendi bahçemde temizleyerek, kimseye zarar vermeden yapıyorum. Kakası bir zahmet benim suçum değil!

“Her yer beton, azıcık toprak alan kaldı. O alanda yaşıyorsan doğayla ve diğer canlılarla da bu alanı paylaşmak zorundasın. Biraz sıkıntıya da girersin ama bu işin sorumluluğu budur.”