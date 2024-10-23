Müjde Uzman son paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Paylaşımına oyuncu Birand Tunca'yı etiketledi

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Son dönemin reyting rekorları kıran projelerinden Kızılcık Şerbeti’ dizisinden 'Tükendim' diyerek ayrılan Müjde Uzman, gidişiyle herkesi üzmüştü.

'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi ile anlaşan Uzman, bu proje ile ekranlara dönmeye hazırlanırken herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

ŞAŞIRTAN ETİKETLEME

Birand Tunca, kısa süre önce Instagram hesabında evinde kedisiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra, ünlü oyuncu Müjde Uzman da aynı kedinin fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına da Tunca'yı etiketleyince aşk iddialarını beraberinde getirdi.