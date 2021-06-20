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    Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'dan aşk ilanı

    Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Müjde Uzman'la çekildiği bir kareyi paylaşarak aşk yaşadıklarını doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 15:44
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    Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'dan aşk ilanı

    YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, başarılı oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açtı.

    İkili aşka dair ilk kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. O kare takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    AŞKIN İLK KARESİ

    Oğuzhan Uğur, sevgilisi Uzman ile araba çekildiği kareyi Instagramdan paylaşarak, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' notunu düştü. Takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi.

    "YENİ FAVORİ ÇİFTİM"

    Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı.

    Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunu yazdı.

    Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur dan aşk ilanı #1

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