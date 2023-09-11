Müjde Uzman'dan bikinili kareler Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, bikinili karelerini paylaştı.

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Reyting rekortmeni dizilerinden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de konuşuluyor.

Müjde Uzman'ın 787 bin takipçili Instagram hesabından son yayınladığı bikinili gönderilerine 47 binin üzerinde beğeni ve 370'den fazla yorum geldi.

"Çok güzelsin"

Sevilen oyuncu Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri "Çok güzelsin, kusursuzsun" gibi yorumlar yaptı.