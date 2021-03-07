Murat Balcı 'Esra Dermancıoğlu' hakkındaki sessizliğini bozdu

Kendisinden 15 yaş büyük Esra Dermancıoğlu ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında açıklamada bulunan Murat Balcı "Bu kötücüllüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu’nun 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

"SESSİZ KALIRSAM GEÇER DEDİLER AMA.."

Konuyla ilgili sessizliğini bozan 37 yaşındaki Murat Balcı, Instagram'dan yazılı bir açıklama yaptı:

"İki gündür olan biteni şaşkınlık içinde ve çoğu zaman da dehşete kapılarak izliyorum. Sessiz kalırsan hemen geçer dediler ama gitgide daha büyüyen ve benim içim manasızca can sıkan bir mevzuya dönüştüğü için bu yazıyı yazmak ihtiyacı hissettim.

"GERÇEKTEN İÇİMİ ÇOK ACITIYOR"

Bu kötücüllüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor. Ve en kötüsü hangisi hala karar veremiyorum; Yalan haber yapmak mı, yapılan bir yalan haber üzerinden habere maruz kalanlara, insan haklarına zarar verecek şekilde saldırmak mı, yoksa tüm bunları yaparken yaptıklarının sonuçlarının farkında bile olamayacak kadar kötü olmaya alışmış ve uyuşmuş olarak bunu hayat biçimi haline getirip yaşamak mı... Her şeye rağmen benim hala inandığım ve tüm benliğimle savunduğum tek bir şey var; Hepimizi sevgi kurtaracak. Dünyayı sevgi kurtaracak"

İDDİALARIN NEDENİ: YANAK YANAĞA FOTOĞRAF

Aralarında çıkan aşk iddiasının nedeni ise; Murat Balcı'nın Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağa fotoğrafını koymasıydı.

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