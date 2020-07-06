Murat Başoğlu, oturacak ev bulamıyor

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En son yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken görüntülenen Murat Başoğlu'nun başı komşularıyla dertte.

3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.

YASAK AŞK HAYATIN BİTİRDİ

Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.

YENİ SEVGİLİSİ VAR

Televizyon hayatı biten sunucu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı.

KOMŞULAR MURST'I İSTEMİYOR

Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı.

ISSIZ BİR YERDE EV ARIYOR

Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun skandal görüntüleri o dönem magazin sayfalarının manşetlerini süslemişti. İkili, haklarındaki iddiaları yalanlasa da gerçek ortaya çıkmıştı.