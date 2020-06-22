Murat Boz babasına saat aldı

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Murat Boz, Babalar Günü sebebiyle babası Cafer Boz'a 50 bin TL değerinde saat satın aldı.

Ünlü popçu Murat Boz’un Babalar Günü için hediye tercihi saat oldu.

SAATİN DEĞERİ 50 BİN TL

Boz, paraya kıydı ve babası Cafer Boz için Kapalıçarşı’dan 50 bin liralık saat aldı.

Geçtiğimiz gün Acıbadem’deki evlerinde ailesiyle yemek yiyen Boz, yemek sonrası babasına hediyesini verdi.